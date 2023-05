Un polo nautico per la pratica della vela d’altura, con annessa scuola. Una zona dedicata allo sport, un punto ristoro, un’area relax, uno spazio per eventi, un altro dedicato alle informazioni turistiche. E, a mare, un pontile che possa accogliere imbarcazioni fino a 20 metri.

È ciò che vuole realizzare la Società Blue Shark Oceanico Srl a Su Siccu, nel porto di Cagliari: la società ha chiesto la concessione all’autorità portuale. Gli spazi sono quelli che ospitano gli edifici dismessi dalla Guardia di Finanza, a ridosso della pista ciclabile che porta verso il canale di San Bartolomeo.

«Vogliamo investire per realizzare un polo nautico dedicato alla navigazione oceanica: qualcosa che in Sardegna non c’è. Ci sono già i contatti con grandi nomi del settore e abbiamo già acquistato la barca: al momento è ormeggiata ad Arbatax». Non si vuole sbottonare troppo Marco Isola, titolare della Blue Shark che, tra le altre cose, ha realizzato anche le tribune della Unipol Domus.

Quando arriverà il via libera alla concessione, l'imprenditore ha intenzione di fare una presentazione in grande stile: «Lavoriamo a questo progetto da anni», sottolinea.

L’area interessata è grande poco più di 6.500 metri quadrati a terra. Ma la richiesta riguarda anche 2.145 metri quadrati di specchio acqueo: tutta la zona sarà riqualificata.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata