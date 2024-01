C’è una star di Hollywood che da ieri si aggira, ma senza dare troppo nell’occhio, tra le vie di Cagliari. È Jake Gyllenhaal, noto attore statunitense, celebre per film cult come Donnie Darko, Zodiac o I segreti di Brokeback Mountain – interpretazione, quest’ultima, che gli valse anche una candidatura agli Oscar.

Più di recente, invece, era entrato nell’universo Marvel, nei panni del villain Mysterio a vedersela contro lo Spiderman di Tom Holland.

Nelle ultime ore Gyllenhaal è arrivato nel capoluogo dell’Isola, dove ha già dovuto “dribblare” qualche fan a caccia del selfie. Non per una vacanza. Secondo indiscrezioni, l’attore sarebbe in città per girare qualcosa: non è chiaro se si tratti di uno spot (ipotesi più probabile) o qualcosa di più.

