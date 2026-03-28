Grande soddisfazione per gli organizzatori del Trail inclusivo del cervo e della luna, che domenica ha richiamato oltre trecento atleti nell'oasi Wwf di Monte Arcosu.

Il presidente della Uisp Territoriale di Cagliari Andrea Culeddu ha dichiarato: “Un’iniziativa che si era già svolta in passato e che quest’anno abbiamo deciso di riproporre e di rilanciare. Abbiamo raggiunto e superato i numeri che ci eravamo prefissi per quest’edizione, in cui abbiamo voluto testare percorsi e macchina organizzativa e siamo molto soddisfatti dei risultati e dei feedback ricevuti. Adesso lavoreremo per crescere e puntiamo a partecipazioni ancor più significative fin dalla prossima edizione. Oltre alle due competitive si è disputata anche la camminata inclusiva, una delle tante iniziative Uisp nate per abbattere le barriere e consentire a persone con disabilità o altre problematiche di raggiungere l’inclusione attraverso lo sport e la condivisione”.

La vicepresidente di Domus de Luna Petra Paolini ha rilanciato: “Sono anche la responsabile del progetto Oasi Wwf del Cervo e della Luna e il Trail per noi è un’esperienza bellissima anche per mettere alla prova i ragazzi di Domus de Luna che lavorano tutti i giorni qui nei sentieri e fanno sì che l’Oasi sia sempre ordinata e pulita. L’obiettivo è il reinserimento socio-lavorativo di persone che vengono da situazioni difficili e questo Trail ci aiuta a capire fino a quanto e quando possiamo arrivare”.

Una soleggiata giornata di inizio primavera e una location d’eccezione come l’Oasi di Monte Arcosu hanno fatto da cornice alla manifestazione che prevedeva tre diverse distanze (due delle quali competitive), con oltre trecento partecipanti, gran parte dei quali al via della camminata di 6chilometri nata per promuovere l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

L’appuntamento firmato Domus de Luna e Uisp Territoriale di Cagliari Aps, in collaborazione la Asd CamminiAmo e Gevensport, si è svolto negli affascinanti percorsi (tra ruscelli, boschi e macchia mediterranea) disegnati nel parco di Monte Arcosu.

I primi a partire sono stati gli iscritti al Trail competitivo di 24km, poi è stata la volta degli atleti agonisti dello Short Trail di 15km, e infine i circa duecento iscritti alla camminata non competitiva di 6km, Trail inclusivo a cui hanno preso parte normodotati e persone con disabilità motorie, visive e cognitive, che hanno vissuto un’emozionante esperienza di amicizia e condivisione e trascorso un’indimenticabile giornata a contatto con la natura nella rigogliosa dell’Oasi Wwf, affrontando il percorso di corsa o camminando, in base alle proprie possibilità e con il supporto di amici e compagni di avventura. A rispondere “presente” sono state tante associazioni del territorio, tra cui la Run Challenge Cagliari e la Sea Scout, nonché atleti provenienti da tutta la Sardegna e anche dalla Penisola e dall’estero, che hanno potuto poi concludere la giornata con le premiazioni e il pranzo all’aperto nel ristorante dell’oasi.

Circa un centinaio di atleti ha preso parte ai due Trail agonistici.

Ad aggiudicarsi il Trail di 24km è stato lo slovacco Pavol Porubcan del Sut Team/Jogging Klub Dubnik con un tempo di 2h29’10 davanti a Marco Pisu (a 3’53”) e Samuele Pau (a 4’38”). Quarta assoluta e prima tra le donne, Federica Frongia, portacolori della Cagliari Atletica leggera che ha tagliato il traguardo in 2h42’47” ed è salita sul gradino più alto del podio davanti alla slovacca Katarina Sulikova (in 2h47’20”) e a Silvia Spanu, tesserata della Uisp Cagliari (in 3h06’34”).

Nella 15 km, primo assoluto Riccardo Pilloni (Is Molentis, in 1h19’44), che ha preceduto Giuseppe Loriga (a 2’12”) e il compagno di squadra Stefano Giuseppe Pisanu (a 6’56”). Sul podio femminile, invece, sono salite Valeria Billeci (Dinamica Sardegna, in 1h42’09”), Francesca Ruggeri (Libertas Campidano, in 1h45’42”) e Raffaela Sanna (Run to be wild, in 1h50”08”). Da rimarcare la partecipazione di Simone Scalas, atleta non vedente di Uta che ha completato la 15km grazie al supporto di tre normodotati. La manifestazione è stata organizzata da Uisp Comitato Territoriale di Cagliari Aps, Domus de Luna, Gevensport, Locanda Buoni e Cattivi, Fondazione Mazzola, Asd Camminiamo, Lidl, Arborea e Terrantiga.

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