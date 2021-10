Si è visto sequestrare la macchina il 34enne che ieri sera a Cagliari è stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri del Radiomobile. L’uomo transitava in via Abruzzi quando è incappato nell’alt. Sottoposto a esame con etilometro, è emerso un tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro al primo accertamento e 1,65 al secondo.

La patente, che il conducente non aveva con sé, verrà ritirata in un secondo tempo. Per lui inoltre una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata