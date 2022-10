Ha perso il controllo della macchina mentre percorreva viale Regina Margherita, a Cagliari, poco prima dell’alba andando a sbattere contro un’altra macchina in sosta per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi ed hanno identificato una ragazza cagliaritana di 24 anni che era alla guida e viaggiava insieme ad un’altra persona. Né lei né il passeggero hanno riportato lesioni nell’impatto.

La ragazza è stata sottoposta al test etilometrico che ha dato esito positivo con un tasso di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. La patente di guida le è stata ritirata e verrà denunciata all'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata