Un altro “no” alla cessione dell’aeroporto di Elmas arriva da Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale di Cagliari, secondo il quale la vendita “è un passo azzardato, che rischia di portare delle ricadute negative sull'industria delle vacanze e sui servizi resi ai passeggeri”.

Ampia contrarietà, quindi, all’attribuzione dello scalo al fondo F2i Ligantia: “Il complesso è il primo avamposto turistico della capitale isolana – aggiunge Tocco - La cessione ai privati rappresenterebbe un'operazione deleteria per tutta l'economia dell'area vasta, con effetti che potrebbero rivelarsi controproducenti per i lavoratori che operano all'interno dell'aeroporto.

Per il presidente, insomma, nessun dubbio sul fatto che “tutti i soggetti che possono giocare un ruolo in questa vicenda sono chiamati ad esprimere la forte contrarietà, con un'azione volta ad assicurare il mantenimento del controllo pubblico sulla struttura. Anche il Consiglio comunale farà la sua parte per tutelare i diritti dei lavoratori ed evidenziare l'attenzione nei confronti di un settore strategico come quello del trasporto pubblico”. “Di certo - conclude - non accetteremo che questa decisione penalizzi i turisti e i lavoratori. Per questo auspichiamo un confronto tra tutti gli attori coinvolti per scongiurare la cessione dello scalo ai privati”.

(Unioneonline/s.s.)

