"Cagliari è una città sicura, ma abbiamo notato una serie di episodi di violenza tra i giovani e dei piccoli furti in centro. Questo ci spinge a stare sempre molto attenti e a non abbassare mai la guardia”: lo ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che questa mattina in municipio ha incontrato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il generale Luca Corbellotti, che dal suo recente insediamento ha avviato una serie di incontri con le istituzioni locali.

A palazzo Bacaredda, si legge in una nota del Comune, sono stati affrontati vari temi: “Dagli episodi di violenza che, nei giorni della movida hanno coinvolto soprattutto i giovani, alle questioni legate agli stupefacenti, con alcuni quartieri che sono al centro di un costante monitoraggio”.

Per il primo cittadino “non abbiamo grandi problemi. Stiamo lavorando parecchio sulla questione dei rifiuti e sul cercare di far convivere le esigenze di chi vuole divertirsi nel fine settimana con quelle dei residenti nei quartieri storici. Cagliari è una città sicura”.

“L'asticella della pericolosità", ha confermato il generale Corbellotti, “è attualmente bassa e noi lavoreremo per tenerla a questi livelli perché vogliamo che Cagliari resti una città tranquilla e sicura”.

