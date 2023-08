Il maestrale che sta sferzando su Cagliari costringe il comune alle chiusure.

In via precauzionale, per tutta la giornata di domani, domenica 6 agosto, non apriranno parchi e cimiteri cittadini.

La decisione è arrivata in seguito all’avviso di condizioni meteo avverse diramato dalla Protezione civile regionale, che resterà valido sino alle 6 di lunedì.

