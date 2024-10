Via Balilla è una delle strade più critiche quando piove a Pirri e, anche in occasione dell’ultimo violento nubifragio dell’ultimo weekend, si sono registrati danni alle auto parcheggiate. Una vettura in sosta, quindi senza conducente, attorno alle 4 della notte fra sabato e domenica è stata trascinata in strada dall’acqua proveniente da via Stamira ed è finita contro un pullman del Ctm che passava in quel momento, sfondando il parabrezza anteriore del mezzo pubblico che aveva appena superato piazza Italia.

Il bus è della linea Circolare esterna rossa, la notturna. Nessun ferito, ingenti i danni sia al pullman sia alla vettura. Il traffico è poi ripreso regolarmente una volta rimossa l’auto coinvolta. Più volte, in occasione di altre allerte meteo e anche dell’ultima, è stato sconsigliato di parcheggiare in alcune zone definite a rischio.

