Arriva a Cagliari la settima edizione della “Global game jam”, la manifestazione dedicata allo sviluppo di videogiochi e giochi da tavolo.

L'appuntamento – firmato dall’associazione Fabbricastorie – si svolge in contemporanea con altre centinaia di città di tutto il mondo ed è fissato dal 3 al 5 febbraio nei locali delle Officine dell'ex Manifattura tabacchi. Quella in programma è una vera e propria festa del game design: il tema, uguale per tutti, sarà comunicato poco prima dell'inizio della competizione. Per partecipare alla Game Jam non è necessario essere uno sviluppatore: la creazione coinvolge artisti, grafici, musicisti e game designer. Porte aperte però anche ai semplici curiosi e appassionati: tutti possono cimentarsi nella creazione di un gioco.

I partecipanti, riuniti in gruppi spontanei, si sfideranno nella realizzazione di un prototipo di gioco (spesso videogame) – da presentare agli altri in gara – che rimarrà di proprietà degli autori. Non è inusuale che i prototipi realizzati durante l’evento vengano ulteriormente sviluppati dagli autori e trovino sbocco commerciale.

«Nel 2017, anno della prima edizione – spiegano gli organizzatori – ci siamo resi conto che la maggior parte delle città italiane che avevano fino a quel momento ospitato la Global games jam corrispondevano a sedi di blasonati atenei tecnologici. La città di Cagliari e più in generale la Sardegna, pur ospitando un distretto tecnologico ICT di rilievo, non aveva finora rivolto le sue attenzioni al mercato del videogame, che essendo bene immateriale, garantisce facilità di accesso anche a territori geograficamente svantaggiati. Da allora Cagliari ha visto costituirsi una vera e propria community informale di sviluppatori, sono sorte scuole dedicate alla programmazione di videogame, si sono costituiti piccoli studi indipendenti di progettazione e sviluppo, altri attori, sia pubblici che privati, si sono proposti di animare il settore». A margine della manifestazione sono previsti seminari, workshop e conferenze, in parte in svolgimento come preparazione alla Jam e in parte ancora in via di definizione.

(Unioneonline/v.f.)

