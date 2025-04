Hanno tentato di imbarcarsi a Elmas, su un volo destinazione Dublino, con due passaporti, falsi, di nazionalità belga. A fermare la coppia, un uomo e una donna di 35 e 34 anni di origini iraniane, i poliziotti in servizio in aeroporto, insospettiti dal fatto che i due non erano in grado di esprimersi in quella che avrebbe dovuto essere la loro madre lingua. La mancata lettura del microchip di entrambi i documenti ha poi indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti, che hanno evidenziato come si trattasse di passaporti contraffatti.

La coppia è stata dunque arrestata per possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi.

L’autorità giudiziaria ha già disposto la convalida degli arresti disponendo per entrambi la remissione in libertà con il nulla osta all’espulsione.

Nei loro confronti il Questore di Cagliari ha emesso l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata