Sorpreso di notte mentre rovistava all’interno di un’auto, un 36enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari.

L’uomo era in via Santa Gilla, i poliziotti lo hanno visto mentre era nell’abitacolo della macchina parcheggiata che presentava anche un finestrino infranto. Quando si sono avvicinati, il 36enne ha tentato di nascondersi ma è stato bloccato.

Sottoposto a controllo, sono stati ritrovati vari oggetti rubati dall’auto e che successivamente sono stati restituiti al proprietario.

Dopo l’arresto per tentato furto aggravato in flagranza, oggi è in programma l’udienza di convalida per direttissima.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata