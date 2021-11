Un 24enne è stato arrestato dalla Polizia di Cagliari mentre tentava un furto su un’auto.

Gli agenti della Squadra Volante, allarmati da una chiamata al 113, sono intervenuti ieri sera in via Gippi dove hanno notato un giovane, corrispondente alla descrizione fatta al telefono, che armato di un cacciavite apriva lo sportello di una macchina parcheggiata. Lo hanno bloccato e riconosciuto per i suoi precedenti di polizia contro il patrimonio. La proprietaria del mezzo ha poi constatato i danni alla portiera.

Il 24enne è stato accompagnato in Questura e arrestato per tentato furto aggravato. Oggi per lui è in programma l’udienza di convalida per direttissima.

