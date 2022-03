Intorno alle 3 di questa notte, una guardia giurata ha avvisato una Volante della Polizia che in quel momento passava in via Duca di Genova a Pirri: un uomo era in fuga dopo aver cercato di rubare da un deposito delle bombole di gas.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il ladro mancato: un 44enne cagliaritano che cercava di nascondersi tra le sterpaglie. Nelle tasche della giacca aveva una tenaglia in metallo e una piccola torcia; mentre nel corso del sopralluogo sul perimetro esterno che separa il deposito da uno stabile abbandonato, è stato trovato il varco aperto nella recinzione, e le due bombole del gas da 15 kg, con i sigilli di sicurezza intatti. Erano state portate via da una struttura di metallo, alla quale era stato rotto il lucchetto, e posizionate in modo da poter essere asportate più velocemente.

L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e oggi verrà sottoposto al processo di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

