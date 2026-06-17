Allerta della Protezione civile per incendi a Cagliari nella giornata di domani, giovedì 18 giugno.

L’allerta, che è relativa a tutto il territorio del Campidano, è di colore giallo, e dunque di pericolo “medio”.

Come precisa la Protezione civile le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'incendio, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione. L’invito è dunque a segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi situazione di criticità.

Altre zone interessate dall’allerta di colore giallo sono anche l’area del Sarcidano-Barbagia di Seulo, e poi Sarrabus-Gerrei e Sulcis occidentale.

(Unioneonline)

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