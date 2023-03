A distanza di pochi minuti dal rigetto del ricorso presentato dagli avvocati del governatore Christian Solinas contro il sequestro dei telefoni, deciso dal tribunale di riesame di Cagliari, anche il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza di incidente probatorio formulata dai legali di Christian Solinas.

Qui i dettagli e le accuse:

Già lunedì dunque potrebbero ripartire le convocazioni da parte del Pm Giangiacomo Pilia per le nomine dei consulenti in vista dell'accertamento tecnico irripetibile, che era stato sospeso proprio per il ricorso al Tribunale del riesame e per la riserva di incidente probatorio avanzata al Gip.

