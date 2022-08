Incidente stradale ieri sera in via Cadello a Cagliari.

A seguito di un banale tamponamento e dei successivi controlli da parte di una Pattuglia della sezione Infortunistica Stradale al conducente che lo ha provocato, è emerso che l’uomo guidava con un tasso alcolemico di circa 3 volte superiore al limite consentito dalla legge.

Oltre al ritiro della patente e al fermo provvisorio della macchina per 30 giorni, l’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Anche il veicolo tamponato non era completamente in regola: senza copertura assicurativa obbligatoria, è stato sequestrato.

La sera prima la Polizia Locale di Cagliari ha accertato altre tre violazioni per guida in stato di ebbrezza, ritirato tre patenti di guida e denunciato un conducente. Ciascuno dei conducenti sanzionati subirà inoltre la decurtazione di 10 punti dalla patente. Dall’inizio dell’anno sono oltre 60 le patenti ritirate per guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol o all'uso di droghe dagli agenti della Polizia Locale nel comune di Cagliari.

