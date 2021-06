Incidente stradale in viale Marconi a Cagliari.

Uno scooter guidato da un 22enne di Quartu ha tamponato una Smart condotta da un 26enne di Quartucciu.

I due erano al semaforo all'incrocio con via Mercalli e procedevano in direzione Cagliari centro.

Il conducente dello scooter nell’impatto è caduto: soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.

