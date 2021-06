L’avvocato Susanna Pisano rappresenterà la Città metropolitana di Cagliari e l’area territoriale delle isole nel team ristretto di 10 consigliere che collaborerà con il Gabinetto del ministro del Lavoro. È stata convocata dalla Consigliera Nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani, in un ristretto gruppo di lavoro per collaborare con il Gabinetto del ministro Andrea Orlando.



Il team avrà il compito di individuare elementi di riforma utili alla risoluzione delle criticità relative al ruolo delle consigliere di parità.



Le consigliere prescelte, 10 su oltre 120 in carica, sono state selezionate sulla base della rappresentanza territoriale e dell’esperienza maturata. La consigliera Pisano, avvocato di lunga esperienza nell’ambito della parità di genere, è l’unica convocata per la Sardegna.



© Riproduzione riservata