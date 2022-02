Salito sull’autobus alla fermata di via Roma a Cagliari senza mascherina, si è rifiutato di indossarla dietro l’esplicito invito dell’autista. Non solo: ha intavolato anche una vivace discussione col conducente e ha quindi impedito la prosecuzione del servizio pubblico per diversi minuti.

Una volta sceso dal mezzo della linea 9, si è allontanato ma poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri di Pirri che lo hanno identificato. Si tratta di un 18enne tunisino residente ad Assemini. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 15 centimetri di cui 7 di lama.

Per lui una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio e violenza privata.

La vicenda è avvenuta ieri sera intorno alle 19.40.

(Unioneonline/s.s.)

