La nuova via Roma a Cagliari è un progetto «che parte dalla tradizione cagliaritana dei viali alberati, definisce uno spazio pubblico continuo, pedonale e ombreggiato che funzioni da polmone verde ed elemento connettore tra la Stazione e piazza Ingrao, tra la città e il mare».

La descrizione è dell’architetto Stefano Boeri e del suo studio che ha disegnato la nuova passeggiata del centro di Cagliari. Ad accompagnarla un video che mostra il prima e il dopo l’intervento, che è stato pubblicato anche sui canali social dello studio Stefano Boeri Architetti.

Non si vuole entrare nel merito del dibattito che la nuova via Roma ha generato in città, ma solo di «descrivere le caratteristiche principali del progetto», precisa l’ufficio stampa dello studio.

Eppure la nota e il video che difende il progetto arrivano a due settimane dall’apertura di una parte della strada e dai dubbi espressi dal sindaco Massimo Zedda. «Il progetto non mi convinceva. Si parlava di un bosco che non c'è, di un prato che non c'è», aveva detto il primo cittadino, perplesso anche per le sole due corsie riservate alla viabilità privata.

Lo studio Boeri ricorda inoltre la messa a dimora di «più di 200 nuovi alberi, oltre al mantenimento di tutti quelli presenti, e di circa 5.700 mq di aree verdi». Il progetto, si legge ancora nella nota, «contribuisce ad aumentare significativamente la presenza di verde, in grado di trattenere polveri sottili e assorbire CO2, oltre che abbattere l’effetto isola di calore e mitigare il microclima».

Insomma, «un giardino botanico lineare in cui riconoscere anche la storia della città di Cagliari, le sue contaminazioni e il suo carattere cosmopolita. In particolare, l'intervento progettuale mira a creare nuovi epicentri della vita collettiva anche in previsione di sviluppi dell'area verso il porto».

