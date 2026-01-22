Statale 195 chiusa, traffico (mole gigantesca) deviato sulla dorsale consortile di Macchiareddu. Una strada che «non può essere considerata un’alternativa: è in condizioni disastrose, servono interventi urgenti».

A lanciare l’allarme è Barbara Porru, presidente del consorzio industriale di Cagliari: è il Cacip ad avere competenza su quell’arteria. Ma non ha i soldi per metterla a posto.

Porru ha partecipato a un incontro con Anas, Città metropolitana e prefetto per garantire la riapertura della Sulcitana dal tratto compreso tra Capoterra e la rotatoria per Macchiareddu, dove poi è stato deciso di dirottare il traffico: «Siamo lieti di aver contribuito a risolvere temporaneamente il problema della viabilità della costa sud occidentale dell'Isola», ha detto, «ma la strada consortile non può essere considerata un'alternativa».

Il traffico spropositato di questa mattina «ha messo in evidenza ancora una volta le condizioni disastrose in cui versa la strada più importante di Macchiareddu. Per la sistemazione occorrono risorse importanti, il Cacip non può farsi carico di questi lavori, ecco perché auspichiamo quanto prima che la Regione metta a disposizione i finanziamenti necessari per rendere l'asse viaria consortile - fondamentale in caso di problemi sulla Strada statale 195 - finalmente sicura».

