La Statale 195, tra Cagliari e la rotatoria di Macchiareddu, resterà chiusa fino al 30 gennaio.

Lo ha stabilito un’ordinanza dell’Anas, che prende tempo per capire quali e quanti danni siano stati provocati sul tratto a due corsie dalla mareggiata che ha investito la Sardegna a causa del ciclone Harry.

L’ordinanza

Nel provvedimento si legge che «il forte temporale, unitamente ai venti di burrasca e alle mareggiate (...), hanno reso inagibile il tratto della Sulcitana compreso tra il chilometro 5 e 500 e l’8 e 200». Operaio e tecnico della società sono al lavoro per cercare di tornare alla normalità ma è necessari «l’esecuzione degli appositi accertamenti ed ispezioni che potranno essere completati soltanto quando le condizioni del mare lo consentiranno». Intanto, per garantire la sicurezza, «non è possibile consentire il transito in sicurezza dell'utenza stradale nella tratta».

E il 30 gennaio è una data che si potrebbe rivelare provvisoria: c’è da capire se le onde abbiano danneggiato il fondo della strada. In questo caso gli interventi di ripristino potrebbero essere molto complessi.

La viabilità alternativa

«Il traffico in direzione di marcia da Capoterra/Pula verso Cagliari sarà deviato al km 8+900 verso la strada consortile per Macchiareddu e da qui verso la Sp 2 e successivamente verso la Statale130 in corrispondenza dello svincolo. Il percorso inverso potrà essere percorso per i veicoli diretti da Cagliari verso Capoterra/Pula». E su queste strade si è già registrato il caos.

