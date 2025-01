Carenze igienico sanitari, mancanza di abbattitore e problemi relativi alla registrazione delle schede previste dal manuale Haccp. Sono le irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas in due ristoranti di Cagliari e in uno di Iglesias. Sequestrate attrezzature e aree ed elevate sanzioni.

Gli specialisti dell'Arma nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di controlli nei locali. A Cagliari, le ispezioni hanno interessato due diversi ristoranti. Nel primo caso, «i locali sono risultati in condizioni igienico-sanitarie estremamente carenti - precisano i carabinieri -: accumuli di sporcizia, attrezzature non sanificate e la presenza di oggetti non pertinenti all'attività di preparazione degli alimenti».

Nel secondo ristorante, i Tre Archi, sono state riscontrati problemi analoghi e visto che già in passato gli erano state ordinate alcune prescrizioni una parte del ristorante e le attrezzature sono state sequestrate. «È stata rilevata l'omessa comunicazione alle autorità competenti dell'acquisizione dello stabilimento alimentare - sottolineano i Nas - mentre i locali mostravano una grave situazione igienica dovuta alla presenza di materiale edile residuo e alla mancata compilazione delle schede operative Haccp».

A Iglesias sotto i riflettori è finito un ristorante specializzato nella preparazione di sushi. I carabinieri hanno accertato «l'assenza di registrazione nelle schede Haccp delle operazioni di abbattimento dei prodotti ittici destinati al consumo crudo - evidenziano dall'Arma -. Questa violazione ha determinato il sequestro amministrativo dell'intera area cucina e delle attrezzature impiegate per questa specifica attività».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata