Due spacciatori “a domicilio”, che consegnavano la droga dalla propria auto, sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Cagliari.

Nel pomeriggio di ieri una Volante ha notato in via Santa Margherita una macchina blu con a bordo due uomini di cui uno già noto alle forze di polizia per precedenti in materia di stupefacenti e da tempo tenuto d’occhio.

Gli agenti hanno osservato i movimenti dei due sospetti quando un terzo, probabilmente un acquirente, si è avvicinato all’auto e, scambiata qualche parola, tutti sono ripartiti verso l’ex ospedale civile.

I poliziotti, insieme ai colleghi impegnati nei servizi di prevenzione, li hanno bloccati in via Roma e hanno effettuato un controllo approfondito. Dall’abitacolo arrivava un forte odore di marijuana e i due uomini si sono mostrati molto agitati. Nel vano porta ruota di scorta sono state ritrovate due buste contenenti circa 100 grammi di marijuana.

Nelle loro abitazioni sono stati recuperati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I due cagliaritani, un 45enne e un 50enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati accompagnati in questura e arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Oggi è in programma per entrambi l’udienza per direttissima.

