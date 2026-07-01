È stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni e alle alunne con disabilità, istituiti dall’Università di Cagliari.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per giovedì 9 luglio a mezzogiorno. Il bando prevede un totale di 362 posti, di cui 80 posti nella scuola dell’infanzia, 100 posti nella scuola primaria, 150 posti nella scuola secondaria di primo grado, 32 posti nella scuola secondaria di secondo grado.

La selezione comprende tre prove: un test preselettivo (previsto qualora il numero di iscritti sia superiore o uguale al doppio dei posti disponibili per ciascun grado di scuola), una prova scritta e la prova orale sulle materie indicate dal bando.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online suli sito unica.esse3.cineca.it.

I requisiti per la candidatura, i dettagli e il calendario delle prove, i costi del corso e i relativi esoneri sono indicati sul sito dell’Università di Cagliari.

(Unioneonline/A.D)

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