È iniziato in questi giorni l’invio, da parte del servizio Tributi del comune di Cagliari, degli avvisi di pagamento relativi all'acconto Tari per il 2026. Tanti cagliaritani hanno già ricevuto nelle caselle Pec il modulo per il pagamento dell’acconto.

«A seguito dei provvedimenti Arera (autorità di regolazione per l’energia) – rende noto il Comune – è stato deliberato di procedere all’emissione dei documenti di riscossione in acconto della Tari 2026 al fine di erogare il bonus sociale rifiuti agli aventi diritto alla prima rata utile».

L’acconto è calcolato nella percentuale del 75% prevedendo tre rate aventi scadenza: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. «Il pagamento dell’eventuale saldo per l’anno 2026 è rinviato al mese di dicembre».

(Unioneonline/A.D)

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