Una giornata speciale quella di oggi, per il comico ed influencer Daniele Cabras, in visita all’ospedale Microcitemico di Cagliari, ospite dell’Associazione Charliebrown.

Per Cabras, per l’occasione nei panni della “Schiava” (il personaggio con cui reinterpreta la mamma), una sorpresa gradita ai piccoli pazienti, insieme a familiari e personale sanitario. Decine le foto e video sui social, in cui anche il content creator di Domus De Maria ha espresso soddisfazione per l’evento.

«Una giornata indimenticabile - commenta Manuela Ambu, Presidente di Charliebrown - Ancora una volta, Dany si è rivelato un esempio d'immensa generosità e attenzione per tutti coloro che affrontano una sfida importante».

Aggiunge Ambu: “Si tratta di un’iniziativa spontanea, partita dal basso, così come le altre fatte insieme. Daniele ha risposto subito alla nostra proposta, e in breve tempo abbiamo organizzato la visita nei vari reparti. Un grazie non può che andare alla Direzione sanitaria del presidio, sempre disponibile a rendere speciali le nostre sorprese per i più piccoli, e a Dany Cabras per la sua sensibilità».

© Riproduzione riservata