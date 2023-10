Il governatore Christian Solinas non si tira indietro.

Questa mattina a Cagliari, nel presentare la grande kermesse del Psd’Az del 14 ottobre alla fiera, ha lanciato sotto traccia un messaggio al centrodestra sul discorso delle designazioni per la presidenza della Regione in vista delle elezioni di febbraio: «Io sono qui - ha detto Solinas - pronto a raccontare quello che abbiamo fatto in questa legislatura. La mia ricandidatura? Verificheremo quanto spazio c’è per una proposta sardista nella coalizione».

© Riproduzione riservata