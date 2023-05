Dieci date per dieci spettacoli, per ora. Sono le prenotazioni arrivate al servizio Spettacolo del Comune di Cagliari per l’utilizzo del palco allestito alla Fiera. La comunicazione è stata inviata al Centro servizi per le imprese, che per conto della Camera di commercio gestisce gli spazi di viale Diaz.

Non nun calendario ricco. Che comunque, visti i buchi, potrà essere rimpolpato se altri operatori del settore avranno la volontà di organizzare eventi nello spazio messo a disposizione del Comune.

Per ora, si inizia con gli Skunk Anansie il 9 giugno. Una settimana dopo, il 17, sale sul palco la crew trap Love Gang. Il sabato successivo (24 giugno) andrà in scena lo spettacolo finale del Sardegna Pride. Louise Marshall, portata da Sardinia Pro Arte, animerà la serata del 30. Mentre luglio si apre di sabato, con Salmo. Il 12 luglio la prenotazione è per il festival “La musica che gira intorno", del calendario organizzato da “La via del collegio”.

Il 30 luglio il live del chitarrista Mike Stern e della sua band. La notte del 14 agosto la festa sarà con Daniele Di Bonaventura e Pilar Patassin. Per arrivare al 19 all’inconfondibile voce di Mario Biondi.

Poi un buco, che arriva fino al 30 settembre: palco prenotato da Teatro di Sardegna. L’ultimo di otto organizzatori.

(Unioneonline/E.Fr.)

