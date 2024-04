È stato fermato mentre sfrecciava tra le vie del centro a bordo del suo monopattino elettrico, nonostante i passanti e gli avvertimenti dei carabinieri. Nei guai, a Cagliari, un 22enne tunisino. Il giovane non si è fermato all’alt dei militari e – in tutta risposta – me ha investito uno in divisa.

Il ragazzo, dopo lo schianto e lo scompiglio, ha provato a fuggire facendo perdere le sue tracce. Ma il tentativo non è andato a buon fine: pochi metri dopo è stato fermato da Polizia e Carabinieri e la corsa finita nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli previsti per il fine settimana nei luoghi più frequentati dalla movida del capoluogo.

È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro.

(Unioneonline/v.f.)

