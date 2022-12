Un locale della Marina, a Cagliari, rimarrà chiuso per 15 giorni, come disposto dal Questore, per aver somministrato alcolici a minorenni.

Gli accertamenti sono stati svolti dagli agenti della Divisione Polizia amministrativa e sociale nell’ambito dei servizi diretti al contrasto della “malamovida”, compreso il consumo incontrollato di alcool, spesso da parte di giovanissimi.

Le attività di prevenzione si intensificano nei fine settimana e negli orari serali e notturni anche seguendo le numerose segnalazioni dei cittadini che, come nel caso in questione, riguardavano uno specifico esercizio pubblico, il “Da Mela” di via Baylle. Sul posto è stata constatata la somministrazione di bevande alcoli a infrasedicenni e per questo il titolare è stato denunciato.

Gli agenti hanno riscontrato in particolare l'aggiramento del divieto mediante la somministrazione indiretta. Spesso, infatti, quest'ultima veniva consentita tramite l'acquisto da parte di un maggiorenne per poi concedere l'effettivo consumo al minorenne che aspettava fuori dal locale.

