Semafori che sono andati fuori sincronizzazione tra piazza Matteotti e il Lungomare 11 settembre (via Roma lato porto) e due incidenti sull’Asse mediano hanno mandato in tilt il traffico sulle principali strade di Cagliari.

Un’ora di punta da bollino nero per gli automobilisti che si sono mossi questa sera nel capoluogo.

A creare i maggiori disagi sul versante occidentale della città è stato un problema all’impianto semaforico che governa lo snodo di piazza Matteotti, in uscita verso viale La Plaia: i vari verdi e rossi non erano coordinati e l’incrocio si è affollato di lamiere e di automobilisti disorientati e infuriati. Il blocco ha creato ripercussioni fino a viale Colombo e su, verso viale Merello e viale San Vincenzo.

Mentre questo problema era in via di risoluzione, con gli agenti della polizia locale impegnati a riportare l’ordine, ecco due – ormai classici – tamponamenti sull’Asse mediano. Uno, all’altezza dello svincolo per viale Marconi, ha coinvolto cinque veicoli e la circolazione in direzione Poetto si è bloccata. I disagi sono durati per tutto il tempo necessario per i rilievi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata