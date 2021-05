Incidente stradale questa sera all'incrocio tra via Scano e largo Gennari, a Cagliari.

Una moto Suzuki Burgman, guidata da un 30enne residente nell'hinterland e proveniente da piazza Padre Pio, arrivata all'incrocio con largo Gennari si è scontrata per cause ancora da accertare con una Fiat Cinquecento condotta da un 48enne residente a Selargius, che percorreva via Scano con direzione largo Gennari.

Il conducente dello scooter e la passeggera della Cinquecento (una minorenne), sono stati soccorsi e trasportati dal 118 al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

(Unioneonline/D)

