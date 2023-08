Grave incidente in serata sull’asse mediano, all’altezza dell’incrocio con via dei Conversi in direzione Pirri: nello scontro tra un’auto e una moto ha avuto la peggio il conducente dello scooter.

Soccorso dal 118, è stato accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso: le sue condizioni sono in corso di valutazione.

Inevitabili le conseguenze sul traffico proprio nel momento in cui decine di migliaia di persone stavano andando via dal Poetto dopo l’esibizione delle Frecce Tricolori. Si sono formate lunghissime file d’auto e anche le strade del Quartiere del Sole e di La Palma sono ora paralizzate.

Sul posto per i rilievi dell’incidente ci sono gli agenti della Polizia Locale che si stano occupando anche della complicata gestione del traffico.

