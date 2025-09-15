Un diario sparito, nel quale Manuela Murgia, la 16enne trovata senza vita alle pendici del canyon di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, pare annotasse tutto.

A sollevare il caso dell’agenda e dei documenti che sarebbero scomparsi dal fascicolo riaperto per la terza volta con l’ipotesi di omicidio, sono gli avvocati Giulia Lai e Bachisio Mele, difensori dei Murgia.

La famiglia, attraverso i propri legali, sostiene che quel diario sia stato sequestrato dagli investigatori e mai restituito.

Ma di quel documento, che almeno in teoria potrebbe essere prezioso, non ne avrebbero ricordo né gli investigatori ora stanno lavorando per scoprire se la giovane sia morta per omicidio, né quelli che ci hanno lavorato trent’anni fa.

