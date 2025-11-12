Un cane che fa ritrovare il suo padrone. Si chiama Magic ed era stato  rivenuto a ottobre, solo, alla stazione di Pietra Ligure. Viveva in simbiosi con René, Renato Tassi, in una roulotte a Cagliari, che risultava svanito nel nulla.

“Come è finito il cane in Liguria? E René dov’è?”: questi gli interrogativi che aveva posto la trasmissione di Chi l’ha visto?, che si era occupata del caso. 

Oggi le anticipazioni della nuova puntata, che preannunciano buone notizie: «Grazie alla Croce Rossa e ai telespettatori un lieto fine. Presto cane e padrone si ricongiungeranno», spiegano dalla redazione. 

(Unioneonline)

