Scomparso da Cagliari, trovato grazie al cane MagicRenato Tassi, per tutti René, viveva in una roulotte in città: il suo fedele compagno a quattro zampe era stato rivenuto, solo, in Liguria. Dall’apprensione al lieto fine
Un cane che fa ritrovare il suo padrone. Si chiama Magic ed era stato rivenuto a ottobre, solo, alla stazione di Pietra Ligure. Viveva in simbiosi con René, Renato Tassi, in una roulotte a Cagliari, che risultava svanito nel nulla.
“Come è finito il cane in Liguria? E René dov’è?”: questi gli interrogativi che aveva posto la trasmissione di Chi l’ha visto?, che si era occupata del caso.
Oggi le anticipazioni della nuova puntata, che preannunciano buone notizie: «Grazie alla Croce Rossa e ai telespettatori un lieto fine. Presto cane e padrone si ricongiungeranno», spiegano dalla redazione.
(Unioneonline)