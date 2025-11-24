Ieri pomeriggio il mare ha restituito, forse, la seconda scarpa di Martina Lattuca, la 49enne cagliaritana scomparsa martedì scorso a Calamosca. A notarla è stato un canoista nella zona della grotta dei Colombi, che ha subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenute le motovedette della Capitaneria, che hanno ripreso le ricerche della donna. La prima calzatura e lo zaino erano stati recuperati mercoledì scorso, insieme ai documenti. Le ricerche precedenti erano state sospese a causa del maltempo.

Sono stati impiegati Guardia Costiera, vigili del fuoco, droni, unità cinofile e soccorso alpino. L’ultima immagine certa della donna la mostra mentre si incammina verso la Sella del Diavolo con un ombrello sotto la pioggia. Tutti i sentieri, canaloni, scogliere e tratti di mare sono stati battuti. I tentativi di rintracciarla tramite il cellulare non hanno dato risultati.

