«Il governo faccia marcia indietro su questa legge di bilancio e tuteli i professionisti della sanità».

Oggi è la giornata dello sciopero nazionale dei medici e degli infermieri iscritti ai sindacati Anaao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up: manifestazioni in tutta Italia e anche a Cagliari, con un sit-in in piazza del Carmine.

Sei le ragioni principali della protesta: assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni e individuazione di un'area contrattuale autonoma per gli infermieri.

