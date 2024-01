Arriva un presidio fisso di forze di polizia in via Napoli, alla Marina. L’annuncio è del sindaco Paolo Truzzu, dopo la sequenza di episodi di violenza avvenuti nel quartiere a ridosso del porto di Cagliari, con tre accoltellamenti nel giro di poche ore.

«Sono in continuo contatto con prefetto e questore: li ho ringraziati per aver arrestato immediatamente il responsabile degli atti di violenza di venerdì sera», spiega il primo cittadino, che si trova nel nord Sardegna per la sua campagna elettorale per la conquista della presidenza della Regione.

«Nel contempo», aggiunge Truzzu, «mi hanno assicurato un presidio fisso delle forze di polizia in via Napoli per poter intervenire celermente e rassicurare i cittadini preoccupati. A prefetto e questore ho chiesto di intensificare le attività di prevenzione alla Marina».

