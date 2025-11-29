Una centrale dello spaccio nel cuore di Cagliari: è quanto ha scoperto la Polizia di Stato che ha arrestato un 30enne del capoluogo.

L’operazione. scattata all’alba di giovedì mattina, è frutto di un’attenta attività investigativa che ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di fermare il 30enne trovandolo in possesso di un’ingente quantità di stupefacenti pronti per la distribuzione.

Durante la perquisizione domiciliare gli investigatori hanno rinvenuto oltre 2,5 kg di hashish, confezionati in 25 panetti e numerose dosi già pronte, 2,3 kg di marijuana, quasi 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

Tra le sostanze anche 15 grammi di “Piattella”, una rara e pregiata qualità di hashish bianco ad alto contenuto di THC, e numerosi panetti riconducibili, per aspetto e composizione, a una produzione artigianale derivante dalle infiorescenze prodotte in Sardegna.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’abitazione dell’uomo era diventata un vero punto di riferimento per il traffico di droga destinata alla cosiddetta “malamovida” cagliaritana, in particolare nella zona rossa del centro storico, già oggetto di ordinanza prefettizia.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato in carcere a Uta, in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

