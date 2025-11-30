Incidente sulla statale 131: due auto coinvolte, traffico intenso verso CagliariCircolazione notevolmente rallentata, code per diversi chilometri
Incidente stradale lungo la statale 131, al chilometro 33 in direzione Cagliari.
Coinvolte due auto, l’impatto ha causato rallentamenti significativi e un forte incremento del traffico lungo il tratto interessato.
La circolazione è stata notevolmente rallentata a causa dei rilievi, con code per diversi chilometri.
Non sono ancora note le cause dell’incidente né le condizioni dei conducenti coinvolti.
Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono ancora sul posto per ripristinare la normale viabilità e consentire il transito senza ulteriori problemi.