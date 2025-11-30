Incidente stradale lungo la statale 131, al chilometro 33 in direzione Cagliari.

Coinvolte due auto, l’impatto ha causato rallentamenti significativi e un forte incremento del traffico lungo il tratto interessato.

La circolazione è stata notevolmente rallentata a causa dei rilievi, con code per diversi chilometri.

Non sono ancora note le cause dell’incidente né le condizioni dei conducenti coinvolti.

Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono ancora sul posto per ripristinare la normale viabilità e consentire il transito senza ulteriori problemi.



