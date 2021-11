I titolari di una armeria e di due discoteche sono stati sanzionati nel corso dei servizi di controllo messi in atto dagli operatori della Divisione Polizia amministrativa e sociale di Cagliari.

Nella giornata di martedì è stata effettuata un’ispezione in una armeria dell'hinterland cagliaritano, che secondo quanto verificato dal personale dell'Ufficio Armi, avrebbe violato l'art. 17 bis T.U.L.P.S. per irregolarità nell'esposizione delle armi, per la quale è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura.

Mentre nella notte gli uomini della Squadra Amministrativa insieme agli operatori del Reparto Prevenzione Anticrimine di Abbasanta hanno elevato sanzioni pecuniarie a carico di due titolari di altrettante discoteche cittadine. Da aggiungere la pena accessoria della chiusura provvisoria per 5 giorni per la violazione della normativa antiCovid (quindi assembramento e mancato uso dei dispositivi di contenimento).

