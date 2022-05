Intervento di disinfestazione e sanificazione questa mattina in piazza Lao Silesu e dintorni, nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari, volto a debellare e prevenire la presenza di zecche, blatte e zanzare nell’area.

L’operazione, a cui ha preso parte anche il consigliere metropolitano delegato all’ambiente Roberto Mura, è stata eseguita dagli addetti del Centro Antinsetti mediante l’impiego di tre mezzi dotati di atomizzatori per la lotta agli insetti nocivi. I prodotti utilizzati sono a basso impatto ambientale a base di cipermetrina pura, un insetticida concentrato efficace contro gli insetti volanti e striscianti che agisce con un’azione abbattente molto rapida.

Un secondo intervento sarà effettuato venerdì 27 maggio nel Villaggio Pescatori di Giorgino, con inizio alle 8. L’area sarà interdetta a persone e animali fino alle 13.

“Stiamo lavorando in accordo con i Comuni per semplificare la procedura di segnalazione da parte dei cittadini, in particolare mediante la designazione di un referente comunale incaricato dello smistamento delle richieste di disinfestazione”, annuncia il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Roberto Mura. “Le segnalazioni dei cittadini di emergenze specifiche si vanno ad aggiungere al programma di disinfestazioni attuato periodicamente dal settore Tutela Ambiente in tutto il territorio della Città Metropolitana”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata