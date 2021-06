Ha rubato un furgone a Samatzai e quando è stato intercettato dalle pattuglie della Polizia a Cagliari ha tentato una folle fuga: in via Schiavazzi è finito contro tre auto in sosta e un agente ha sparato un colpo di pistola in aria per fermalo. Tutto inutile: un trentenne ha proseguito nella sua azione fino al Vecchio Borgo e qui è andato a sbattere contro un’altra vettura, terminando la sua corsa in un’aiuola. A questo punto è stato bloccato dagli agenti della Squadra volante.

L’episodio movimentato, e che solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto in serata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha portato via un furgone da Samatzai. L’allarme è stato immediato: riconosciuto dagli abitanti del paese, è iniziata la caccia al furgone rubato.

Sapendo che frequentava spesso Sant’Elia, sono stati fatti dei posti di blocco all’ingresso di Cagliari. Qui è stato intercettato il mezzo. L’inseguimento è proseguito in via Schiavazzi (con un primo schianto e il colpo di pistola della Polizia) per concludersi in via Fasano. Il trentenne è stato poi portato in questura.

