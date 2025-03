Strutture sanitarie in emergenza, liste d’attesa infinite e cittadini sempre più in difficoltà nell’accesso ai servizi: non cessa l’emergenza sanitaria, con sempre maggiori disagi nei territori dell’Isola e ancor più per i cittadini più anziani, come denuncia FNP CISL Pensionati Sardegna.

«Ogni cittadino – afferma Mimmo Contu, segretario generale della FNP Cisl Sardegna - ha il diritto di ricevere cure adeguate nel proprio territorio». «La Regione è chiamata a dare risposte concrete e tempestive per risolvere una crisi ormai insostenibile» rimarca Contu, annunciando il dodicesimo congresso regionale di categoria, in programma a Cagliari il 12 e 13 marzo prossimi.

«Adesso che si discute della nuova riforma, il Consiglio regionale e la Giunta devono puntare su un piano sanitario che garantisca efficienza assistenziale e appropriatezza delle cure. Mancano i posti letto, l’assistenza domiciliare è carente e appena l’1,7% degli anziani accede all’assistenza domiciliare integrata, un dato inaccettabile».

Non solo sanità, però, durante il congresso, in cui sono previsti anche approfondimenti in tema di energia, trasporti, povertà ed emergenza demografica.

Fra i partecipanti Pier Luigi Ledda, segretario regionale della Cisl; Emilio Didonè, segretario generale nazionale della FNP Cisl; Roberto Pezzani, segretario nazionale FNP CISL e lo stesso Mimmo Contu, che si ripresenta per la nomina a segretario regionale della federazione.

Durante i lavori, che si concluderanno con l’elezione del nuovo segretario regionale della FNP Cisl, verranno illustrate le proposte che il sindacato intende porre all’attenzione della Giunta regionale.

(Unioneonline)

