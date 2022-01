Intervento della Squadra Volante nella tarda serata di ieri in via Lunigiana a Cagliari, dove era stato segnalato un giovane che armeggiava tra le auto in sosta.

Quando l'equipaggio è transitato nella zona ha notato un uomo corrispondente alla segnalazione che, alla vista degli agenti, ha accelerato il passo cercando di eludere il controllo.

Dopo essere stato fermato durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di due coltelli occultati nelle tasche del giubbotto mentre nelle borse di plastica che portava sono stati rinvenuti degli oggetti, risultati poi appartenere alle auto in sosta parcheggiate fra via Lunigiana e via Val d'Elsa.

Il fermato, 32enne originario del Senegal, aveva prelevato dai mezzi una valigetta 24 ore, un pallone, una coperta e oggetti vari che sono stati riconosciuti dai proprietari delle auto "visitate". In sede di denuncia tutti gli oggetti recuperati sono stati consegnati ai legittimi proprietari.

Lo straniero dopo gli accertamenti è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato e continuato, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e ricettazione.

(Unioneonline/v.l.)

