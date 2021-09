Furto a Cagliari in un supermercato di viale la Playa. A commettere il reato un 34enne cagliaritano che ha riempito lo zaino con 10 prodotti per l'igiene personale (shampoo, gel per capelli, bagno schiuma, pennello e rasoio da barba) per una spesa di circa 52 euro.

L’uomo ha quindi provato a forzare un tornello per fuggire, ma è stato fermato da un vigilante.

Invitato a restituire quanto occultato all'interno dello zaino il 34enne ha quindi prima strattonato e poi colpito con violenza il vigilante, tentando di farlo cadere, ma è finito per avere la peggio ed è stato immobilizzato sino all'arrivo degli agenti.

Il responsabile del supermercato dopo la denuncia ha ripreso possesso della merce mentre l'autore della tentata rapina aggravata è stato tratto in arresto.

In mattinata l'udienza di convalida con rito per direttissima.

