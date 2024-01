È la prima donna a diventare questore a Cagliari. Rosanna Lavezzaro, 58 anni torinese, dal primo febbraio prenderà il posto di Paolo Rossi, arrivato in città nel novembre del 2020 e che a fine mese andrà in pensione.

Lavezzaro per pochi mesi è stata alla direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Ma fino allo scorso novembre era a capo della questura di Rimini e anche in questo caso è stata la prima donna a ricoprire quell’incarico, dall’aprile 2022.

Prima ancora era stata questora a Novara e Vercelli. E nel suo passato, assegnata alla questura di Torino, è stata alla Digos, all’ufficio Immigrazione e capo di Gabinetto. Si è occupata, nel 2001, in occasione del G8 di Genova di tenere i contatti con i rappresentanti delle diverse forze di polizia estere.

Altro ruolo di coordinamento anche in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, mentre nel 2009 a L’Aquila si è occupata dell’ordine pubblico nel 35esimo vertice del G8. Dunque da giovedì della prossima settimana sarà al posto di Paolo Rossi rimasto nell’ufficio di via Amat per più di tre anni.

