«Fino alle 4, le 5 del mattino subiamo sempre questa violenza: urla, schiamazzi, spesso litigi. E come se non bastasse ci sono anche persone che fanno i bisogni in strada».

Un nuovo giorno di proteste per i residenti della Marina, quartiere della movida delle notti cagliaritane. Ancora una volta alle prese con i frequentatori del quartiere a urinare davanti ai portoni dei palazzi, sulle scalette della chiesa, in mezzo strada. Qualunque posto è "buono".

Venerdì notte in via Napoli, una giovane ha deciso che il suo bagno era in via Napoli, sulla parte alta, sotto le case dei residenti, di fronte a un gruppo di ragazzi continuavano a divertirsi.

«Questo non è divertimento, non può esserlo bere fino a stare male e fare pipì sulle facciate di chiese e palazzi, civili abitazioni. Serve rispetto, e servirebbero controlli», dicono i residenti

